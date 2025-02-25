محافظ جنوب سيناء يسلم عقود عمل لذوى الهمم بالقطاع الخاص

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

سلم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عقود عمل للشباب والفتيات من ذوى الهمم، للعمل ببعض المنتجعات السياحية، وذلك تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بذوى الهمم وتوفير حياة كريمة لهم ودمجهم فى المجتمع، وفى إطار جهود المحافظة لدعم هذه الفئة، وتمكينهم من المساهمة فى عجلة التنمية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن ذوى الهمم قادرين على العطاء والإنتاج، وجزء لا يتجزأ من المجتمع، لذا تعمل المحافظة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتعاون بين وزارة العمل ممثلة في مديرية العمل بالمحافظة، والقطاع الخاص ما يعكس تعزيز الشراكة المجتمعية.

وأوضح أن تسليم هذه العقود يعد رسالة قوية لأبنائنا من لأبنائنا من ذوى الهمم، أن الدولة تقف بجانبهم وتشجعهم استغلال قدراتهم في العطاء والإنتاج.

ومن جانبها، قالت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بالمحافظة، إنه جرى تسليم 5 عقود عمل لأبناء مدينة طابا من ذوي الهمم اليوم، وسيجري تسليم 15 عقد عليهم بمدن المحافظة المختلفة ليصل الإجمالي 20 عقدا، وذلك على هامش الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

وأكدت أن المديرية حريصة على متابعة العمالة داخل القطاع الخاص، والعمل على حل مشاكلهم، والتأكد من توفير كافة مستحقاتهم المالية والتأمينية، إضافة إلى تنظيم الدورات التريبية المجانية التي تسهم التنمية المهنية لهم بشكل دوري، وايضا تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.