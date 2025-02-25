محافظ الجيزة: لدينا 30 معرضًا للسلع الغذائية وحريصون على توفير احتياجات المواطن

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استعدادات المحافظة لشهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه جميع المحافظين بالحرص على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستراتيجية بسهولة وسعر مناسب ومواجهة أي شكل من أشكال احتكار السلع.

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة، على هامش فعاليات افتتاح معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، مساء اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع منصة أيادي مصر، بمشاركة عدد من أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظات والدول العربية والأجنبية.

وقال محافظ الجيزة، إن جهود المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، شملت تطبيق منظومة سوق اليوم الواحد في عدد من القطاعات على مدار حوالي ثلاثة أشهر، تم خلالها توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف أنهم حرصوا على تعظيم الاستفادة من هذه التجربة واستدامتها، بتحويلها إلى معارض دائمة باسم "أهلًا رمضان"، ستوفر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل لـ30% طوال شهر رمضان.

وتابع أن المحافظة شهدت افتتاح 28 معرضًا لـ"أهلًا رمضان"، موزعين على أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور رئيس الوزراء، منها معرض أهلًا رمضان الرئيسي في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، والذي ينظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، مشيرًا إلى أنه ووزير الزراعة افتتحا مؤخرًا معرضين إضافيين لـ"أهلًا رمضان"، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من معارض 30 معرضًا.



افتتاح المعرض رقم 45 لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية



المشاركون فى الافتتاح



المشاركون فى المعرض



جانب من المعرض



جناح فلسطين



جولة المحافظ داخل المعرض



جولة محافظ القاهرة داخل المعرض



عارضة داخل المعرض



محافظ الجيزة داخل المعرض



محافظ الجيزة يفتتح المعرض



معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية بمشاركة عربية وأجنبية