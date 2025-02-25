محافظ الجيزة: حملاتنا لا تنقطع لمواجهة الإشغالات.. صور

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن حملاتهم لا تنقطع لمواجهة إشغالات المحال التجارية والكافيهات والأكشاك على الطريق العام.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، على هامش فعاليات افتتاح معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع منصة أيادي مصر، بمشاركة عدد من أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظات والدول العربية والأجنبية.

وأشار محافظ الجيزة، في تصريحاته إلى أن سبب من أسباب ظاهرة الإشغالات يعود إلى الثقافة العامة، قائلًا: "الإشغالات ثقافة، 70% من مجهودنا ضائع في الكر والفر بسبب سوء الثقافات، ومستمرون في مواجهة الظاهرة".

وافتتح محافظ الجيزة، مساء اليوم، معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وذلك بأحد فنادق حي الدقي.

ويقام المعرض على مدار يومين، ويضم منتجات السجاد والخزف والفخار والمنسوجات وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها العديد من القري بالمحافظات المصرية.



افتتاح المعرض رقم 45 لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية



المشاركون فى الافتتاح



المشاركون فى المعرض



جانب من المعرض



جناح فلسطين



جولة المحافظ داخل المعرض



جولة محافظ القاهرة داخل المعرض



عارضة داخل المعرض



محافظ الجيزة داخل المعرض



محافظ الجيزة يفتتح المعرض



معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية بمشاركة عربية وأجنبية



معرض ايادي مصر للحرف



