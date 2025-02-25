محافظ البحيرة تفتتح منفذ السلع الغذائية لجهاز مستقبل مصر بكوم حمادة

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت اليوم الثلاثاء، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المنفذ الثابت للسلع الغذائية التابع لجهاز مستقبل مصر بمركز كوم حمادة.

شارك فى الافتتاح الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة، واللواء هيثم عبد السلام مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر، واللواء محمد المصري مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر.

ويستهدف المنفذ توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تتراوح بين 25٪ و30%، حيث يضم مختلف المنتجات الأساسية، واللحوم البلدية واللحوم المجمدة والدواجن الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة والزيوت، الألبان، المجمدات، العصائر، الورقيات، المنظفات والعطور والمنظفات وياميش رمضان وغيرها.

وأشادت محافظ البحيرة بجودة المعروضات والأسعار التنافسية، مؤكدةً أن المحافظة تعمل على ضمان توافر جميع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرةً إلى أن هذه المنافذ تأتى ضمن خطة المحافظة لضمان وصول السلع الأساسية إلى كافة المواطنين بمختلف المناطق وتساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر البسيطة ومحدودة الدخل.

كما أشادت محافظ البحيرة بالدور الكبير الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر في دعم المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة، مؤكدةً استمرار التعاون بين المحافظة والجهاز لتوسيع نطاق هذه المنافذ وضمان وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ كافة المبادرات والجهود التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين، مشددةً على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة السلع بأسعار مناسبة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وضمان تلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.