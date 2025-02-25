محافظة الجيزة تفتتح اليوم معرضا للتراث والحرف اليدوية

كتبت - مرام محمد

تفتتح محافظة الجيزة بالتعاون مع منصة أيادي مصر، اليوم الثلاثاء، معرضًا للتراث والحرف اليدوية، والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وعدد من سفراء الدول.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن المعرض يشارك فيه عارضين من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة ويستمر لمدة يومين خلال الفترة 25 ، 26 /2/2025، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً.

وأكد حرص المحافظة على التعاون مع كافه الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم.