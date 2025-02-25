مجلس جامعة أسوان يناقش انتظام العملية التعليمية خلال الفصل الدراسى الثانى

أسوان - عبد الله صلاح

عقد جامعة أسوان، اجتماعها رقم 152، اليوم، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس جامعة أسوان، انتظام سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2025، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن الجامعة تواصل الالتزام بالخطة الزمنية المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة في ظل الظروف الاستثنائية.

وأضاف "نصرت" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التي تتعلق بتطوير المنشآت الجامعية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وصحاري ومستشفيات الجامعة، لافتاً إلى أهمية هذه المشاريع في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة التعليمية والبحثية، بما يعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أقر المجلس منح عدد من الترقيات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى منح درجات علمية من الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين الذين أتموا دراساتهم بنجاح، وذلك في إطار دعم الجامعة المستمر للبحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم الجامعي.

واختتم الدكتور لؤي نصرت أعمال المجلس بتقديم التهنئة لجميع أعضاء المجلس والعاملين بالجامعة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً على أهمية العمل الجماعى من أجل تحقيق تطلعات الجامعة والوصول بها إلى مستوى متميز في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية.