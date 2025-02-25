اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2025 05:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لماذا يصوم الأقباط 55 يومًا فى الصوم الكبير؟.. تفاصيل

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 04:00 ص
لماذا يصوم الأقباط 55 يومًا فى الصوم الكبير؟.. تفاصيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتبت - بتول عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، ويمتد لمدة 55 يومًا، كما تحتفل الكنيسة بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، إذ يعتبر الصوم الكبير أطول فترة صوم في الكنيسة الأرثوذكسية.

ويشمل الصوم الكبير على ثلاثة أصوام، يجعله يستمر نحو 55 يومًا، هما:
- الأربعين المقدسة في الوسط.
- يسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيد للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.
- يعقب ذلك أسبوع الآلام. وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

جدير بالذكر، أن الصوم الكبير، يعتبر صومًا درجة أولى، إذ لا يجوز فيه تناول الأسماك، وكذلك أيضًا صوم الأربعاء والجمعة، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس، يختلف عن ذلك أصوام الدرجة الثانية وهم صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء، وسمحت الكنيسة بأكل السمك في هذه الأصوام فقط، وقسمت الكنيسة الأصوام هكذا من حيث درجة النسك، وذلك للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

 







مشاركة

الصوم الكبير

الكنيسه الارثوذكسية

الصوم الاربعيني

موعد الصوم الكبير

احد التجربه

احد الكنوز

احد الاستعداد

احد الابن الضال

احد السامرية

احد المخلع

حد الزعف

حد الشعانين

عيد القيامة

القيامه

قيامه المسيح

موعد عيد القيامه

حد الرفاع

حد المولود اعمى

أسبوع الالام



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة