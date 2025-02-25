لجنة حماية الطفولة بالأقصر توجه بتكثيف التوعية لمحاربة العنف والإساءة ضد الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة لشهر فبراير لعام 2025 لتفعيل ودعم منظومة الحماية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور هشام الشيمي، ومدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة نجوي ابراهيم، وجميع أعضاء اللجنة من مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن ومن ينوب عنهم.

واستعرضت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، خلال الاجتماع، الجهود والانجازات التي حققتها الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض أهم المشكلات التي يواجهها الأطفال في المحافظة والتي تعد ظاهرة في كافة المجتمعات وتعاني منها الطفولة بشكل عام ومنها التسرب من التعليم وعمالة الأطفال غير القانونية والتسول وزواج الأطفال لبحث أفضل الطرق لمعالجة تلك المشكلات.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على ضرورة تكاتف جميع الجهود للاهتمام بالأطفال وحمايتهم من كافة الممارسات الضارة التي قد يتعرضون لها وكذلك تكثيف الشق التوعوي لنشر الوعي والإرشاد الأسري بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي للقضاء والحد من هذه المشكلات ومحاربة كافة أنواع العنف والإساءة ضد الأطفال، موجها بتجهيز وعرض كافة التحديات والصعوبات التي تواجه وحدات الحماية سواء العامة أو الفرعية خلال الاجتماع القادم، للوصول إلي أقصي حد ممكن لتحقيق المصلحة الفضلى لأطفالنا.

فيما نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، فعاليات ندوة توعوية بمدرسة الأقصر الإعدادية حول "الاستغلال وأنواعه وكيف نحمي أنفسنا من الاستغلال" وخاصة من الناحية الإلكترونية، حيث حاضرت فيها نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة، وأكدت على أن التنسيق والتعاون مستمرين مع مديرية التربية والتعليم، لتنفيذ الندوات التوعوية ونشر الوعي بين الأطفال في المدارس ولجميع المراحل، مؤكدةً على أن انتشار العديد من الألعاب الإلكترونية والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي والتحدث مع الغرباء وتبادل البيانات بشكل عفوي هو ما يجعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال والابتزاز.