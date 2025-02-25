قومى المرأة بالشرقية: استخراج 1105 بطاقات رقم قومى للسيدات والفتيات مجانا

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 1105 بطاقات رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بعد رفع الغرامة عنهن وذلك بقرى ( بيشة قايد - عزبة الشهيدى - الهراوي - عزبة ابو صالح - كفر عطاالله - عزبة الدكتور - عزبة عمران- طحلة بردين - صفيطة - الطاهرة - ميت ركاب - عزبة البحر - عزبة بيرلي - غزاله - النخاس -البيوم - حوض الطرفة - الحلبي) مركز الزقازيق) وقري ( الرست - ابو عريضة -خمسة خفرع - عبد العزيز الامام ) مركز صان الحجر) و قري ( جزيرة مطاوع - بني عبس - بني حسن - قصاصين الأزهار - ابو طاحون - حمادة ) مركز أولاد صقر.

وتابعت: كما تم استخراج البطاقات داخل قري (الشبراوين - اولاد عطيه - المهديه - الحسنيه - دبوس - كفردبوس ) مركز ههيا وداخل قري ( الحلوات - كفور نجم - الترعه الجديده - الحبش - كفر ابو الطيب ) مركز الإبراهيمية ،و قرى ( منشأة العباسة - العراقي - بنى جرى- كفر عياد ) مركز ابو حماد.

وأضافت مقررة الفرع: فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة و للسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل،وتابعت : إن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما أعربت العديد من السيدات عن شكرهم وتقديرهم لجهود المجلس القومى للمرأة على توفير الاستمارات بالمجان.