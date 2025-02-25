قنا تستعد لشهر رمضان بـ 18 معرضا وسوقا لليوم الواحد.. تفاصيل

قنا صابر سعيد

أعلنت محافظة قنا، عن خطة متكاملة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، وذلك من خلال إقامة 9 معارض "أهلاً رمضان" و9 أسواق لليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى 37 سلسلة تجارية، و20 شادراً للسلع الغذائية، و15 فرعاً لنصف الجملة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع منافذ مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، كما تمت زيادة حصة غاز البوتاجاز لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب طرح منتجات مشروعات الأمن الغذائي بمنافذ المحافظة المنتشرة في جميع المراكز والمدن.

وأضاف "عبدالحليم" أنه وجّه بتكثيف الحملات الرقابية علي مدار الساعه لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار، وضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان راحة المواطنين وتوفير بيئة شرائية آمنة ومستقرة خلال الشهر الفضيل.



