اليوم السابع
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قرارات محافظ المنيا خلال الزيارة المفاجئة على مستشفى المبرة

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 11:06 ص
قرارات محافظ المنيا خلال الزيارة المفاجئة على مستشفى المبرة جانب من الجولة
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصدر اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عددا من القرارات خلال جولته المفاجئة على مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحى، وينشر اليوم السابع قرارات المحافظة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين:


1- بتكثيف أعمال النظافة والتطهير، وتحسين أماكن الانتظار.
2- تطبيق أعلى معايير السلامة لضمان راحة المرضى والمرافقين.
3- تغيير الطاقم الإداري بالمستشفى.
4- الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وحسن معاملتهم.

5- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير.
6-البدء في أعمال توسعة داخل المستشفى أو توفير مكان بديل
7- توفير ماكينة تصوير بالدور الثاني تسهيلًا على المواطنين
8- سرعة تشغيل مستشفى الغسيل الكلوي فرع المنيا التابع للتأمين الصحي، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة.

9-استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة لرفع كفاءة الخدمات العلاجية.

 







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