قرارات محافظ المنيا خلال الزيارة المفاجئة على مستشفى المبرة

المنيا-حسن عبد الغفار

أصدر اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عددا من القرارات خلال جولته المفاجئة على مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحى، وينشر اليوم السابع قرارات المحافظة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين:



1- بتكثيف أعمال النظافة والتطهير، وتحسين أماكن الانتظار.

2- تطبيق أعلى معايير السلامة لضمان راحة المرضى والمرافقين.

3- تغيير الطاقم الإداري بالمستشفى.

4- الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وحسن معاملتهم.

5- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير.

6-البدء في أعمال توسعة داخل المستشفى أو توفير مكان بديل

7- توفير ماكينة تصوير بالدور الثاني تسهيلًا على المواطنين

8- سرعة تشغيل مستشفى الغسيل الكلوي فرع المنيا التابع للتأمين الصحي، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة.

9-استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة لرفع كفاءة الخدمات العلاجية.