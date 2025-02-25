قرارات محافظ المنيا خلال الزيارة المفاجئة على مستشفى المبرة

أصدر اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عددا من القرارات خلال جولته المفاجئة على مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحى، وينشر اليوم السابع قرارات المحافظة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين:
1- بتكثيف أعمال النظافة والتطهير، وتحسين أماكن الانتظار.
2- تطبيق أعلى معايير السلامة لضمان راحة المرضى والمرافقين.
3- تغيير الطاقم الإداري بالمستشفى.
4- الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وحسن معاملتهم.
5- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير.
6-البدء في أعمال توسعة داخل المستشفى أو توفير مكان بديل
7- توفير ماكينة تصوير بالدور الثاني تسهيلًا على المواطنين
8- سرعة تشغيل مستشفى الغسيل الكلوي فرع المنيا التابع للتأمين الصحي، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة.
9-استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة لرفع كفاءة الخدمات العلاجية.