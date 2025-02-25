فيها حاجة حلوة.. أطفال حضانة يدخرون مصروفهم لتجهيز الشنط الرمضانية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت اليوم إحدى حضانات الأطفال بمدينة دمنهور بالبحيرة، لافتة مميزة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث قام أطفال الحضانة بمساعدة أولياء أمورهم، بجمع مبالغ مالية من مصروفهم اليومى على مدار الأشهر الماضية، وذلك من أجل شراء كميات كبيرة من السلع الغذائية وياميش رمضان، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

كما قامت إدارة الحضانة بتوفير المستلزمات الخاصة بتعبئة السلع الغذائية، ودعت الأطفال وذويهم إلى تجهيز الشنط الرمضانية، لبث روح المحبة والتكافل، وسط أجواء مبهجة وبث الأغانى الرمضانية التراثية.

من جانبه قال أحمد الخولى، مدير حضانة الأطفال بدمنهور، إن هذه الفعالية تقام كل عام لغرس روح التكافل والتصدق والشعور بالغير فى نفوس الأطفال منذ صغرهم، خاصة فى شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن هذا العام تم جمع مبلغ 60 ألف جنيه من مصروف الأطفال على مدار الأشهر الماضية بمساعدة أولياء أمورهم، والذين قاموا بالإشراف على شراء السلع الغذائية، وتجهيز الشنط الرمضانية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.



الاطفال خلال مشاركتهم فى تجهيز شنط رمضان