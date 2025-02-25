اليوم السابع
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فصل الكهرباء عن عدد من مناطق حى غرب المنصورة اليوم.. تفاصيل

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 03:00 ص
فصل الكهرباء عن عدد من مناطق حى غرب المنصورة اليوم.. تفاصيل محطة كهرباء - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن المختلفة بنطاق حى غرب المنصورة؛ لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة، والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها غدا الثلاثاء هي: شارع الخلطة الأسفلتية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن إعلام المواطنين بمواعيد قطع الكهرباء، وذلك حتى يساعد المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل، والاستعداد المسبق.







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فصل التيار الكهربائى

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