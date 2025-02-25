عودة الرحلات البحرية بالغردقة بعد انقطاع 5 أيام بسبب سوء الطقس.. مباشر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تليفزيون اليوم السابع، فيديو مباشر من شواطئ مدينة الغردقة، لرصد عودة الرحلات البحرية المختلفة بعد انقطاع دام لمدة 5 أيام منذ مساء الخميس الماضى، بسبب سوء حالة الطقس واضطراب حالة البحر .

وأبحرت صباح اليوم العشرات من المراكب واللنشات السياحية المختلفة إلى مقاصدها من الجزر البحرية، وكذلك مواقع الغوص ومناطق السنوركلنج المختلفة منذ ساعات الصباح الباكر.

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أمس إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم أمس الإثنين بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.