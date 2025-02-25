طقس اليوم الثلاثاء 25-2-2025 بسوهاج.. سحب متقطعة وشبورة وانخفاض الحرارة

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج، بعنوان سحب متقطعة وشبورة.. وانخفاض بدرجات الحرارة فى الصعيد.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية .

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.