طقس الثلاثاء 25-2-2025 بمحافظة الإسماعيلية.. انخفاض طفيف فى درجات الحرارة

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-2-2025، بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجات مع زوال الشبورة المائية وطقس بارد وانتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة والداخلية لمحافظة الإسماعيلية عقب زوال الشبورة المائية.

وأعلنت محافظة الاسماعيلية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعىـ أن المحافظة ستشهد اليوم الثلاثاء 25فبراير 2025 انخفاضا فى درجات الحرارة وقد تتعرض المحافظة لشبورة مائية ورياح بسرعة 26كم /ساعة وفرص لسقوط أمطارخفيفة.

فيما تسجل درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 8 والعظمى 17 درجة.