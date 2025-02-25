رجل أعمال شهير يقترب من رئاسة الحكومة السورية.. من هو أيمن أصفرى؟

وكالات

رجحت مصادر إعلامية أن يشكل أيمن أصفري الحكومة السورية الجديدة. وتردد اسم رجل الأعمال السوري المعروف أيمن أصفري، في الأوساط السياسية السورية، كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة الجديدة في سوريا، التي من المتوقع الإعلان عنها في بداية مارس المقبل.

من هو أيمن أصفري؟

يعتبر أيمن أصفري، أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في الخارج، يحمل الجنسية البريطانية، ولم يكن فاعلاً في السياسة بشكل مباشر في سوريا.

وعلى الرغم من أن أصفري لم ينخرط في العمل السياسي في سوريا قبل 2011، لكنه بات معارضا لنظام الأسد الذي أصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "تمويل الإرهاب"، بعد انطلاق الثورة السورية، حيث شارك في دعم الجهود الإنسانية وأسس منظمة "مدنية" تعتبر منصة لعدة منظمات مدنية سورية.

كما ساهم أصفري في تمويل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وإلى جانب نشاطه المجتمعي، لعب الأصفري دورا بارزا في السياسة الدولية.

وولد أيمن أصفري في محافظة إدلب عام 1958، ووالده أديب الأصفري كان من مؤسسي حزب "البعث" الحاكم في سوريا سابقا، ويحمل البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة "فيلانوفا" الأمريكية، وتابع دراسته ونال درجة الماجستير في الهندسة المدنية والحضرية من جامعة "بنسلفانيا" عام 1980.