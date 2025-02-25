رئيس مياه المنوفية يجتمع برؤساء القطاعات ومديرى الأفرع لمناقشة آخر المستجدات

المنوفية - محمد فتحى

عقد المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء القطاعات بالشركة ومديرى جميع الأفرع التابعة لوضع آليات العمل خلال الفترة القادمة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والتي ستعود بالنفع علي المواطن، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة و لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وتابع، رئيس الشركة الموقف الحالي الخاص بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجًا بمركزي أشمون والشهداء، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية ( مياه – صرف) للمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.

وطالب بضرورة العمل على زيادة نسبة التحصيل وتكثيف الجهود في حصر الوصلات الخلسة والتنسيق الكامل بين القطاع التجاري بالشركة وجميع رؤساء الافرع التابعة في ضبط الوصلات الخلسة والتي يلجأ إليها البعض لعدم اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أى مستحقات.

وشدد على ضرورة ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المواقع التابعة للشركة ومتابعة تطبيق الاجراءات التي اتخذتها الشركة لترشيد استهلاكات الطاقة الكهربية والمياه لتوفير الطاقة بجميع مواقع العمل المختلفة في اطار توجيهات الدولة الحالية بوضع خطة تنفيذية لتحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاكات الطاقة.



