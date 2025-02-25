رئيس المجلس القومى للطفولة تجرى زيارة لمدينة حلايب لتوفير احتياجات الأطفال

كتب وليد عبد السلام

قامت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعددًا من أعضاء المجلس، بزيارة لمدينة حلايب وقرية أبو رماد، بهدف تفقد الخدمات المقدمة واحتياجات الأطفال، والعمل على توفيرها، بما يراعي المصلحة الفضلي للأطفال.

وأكدت " السنباطي"، أن القيادة السياسية تدعم حقوق الاطفال بكافة ربوع مصر، مشيرة إلى أن وفد المجلس استهل جولته بزيارة الوحدة الصحية بقرية أبو رماد للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة الطفل والأم، والتأكيد علي أهمية متابعة الأم الحامل وجنينها وتوفير الرعاية الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مشيدة بدور وزارة الصحة فى هذا الصدد من خلال تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، والتى توفر كافة الخدمات الطبية للام والطفل.

وحرصت "السنباطي" على لقاء الشيخ أوهاج حسن عبد القادر شيخ مشايخ قرية أبو رماد للتعرف علي احتياجات الأطفال بالقرية، موجهة بتوفير ودعم أطفال القرية باحتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أنها ستتابع توفير كافة الاحتياجات المطلوبة بما يعود بالنفع على مصلحة الاطفال.

واستكملت "السنباطي" زيارتها لمدينة حلايب بعقد ندوة للسيدات بمدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية الثانوية الزراعية، وحرصت على إجراء لقاء موسع مع الطلاب ومناقشتهم عن كافة القضايا التي تهم صحة الأم والطفل والرد علي كافة تساؤلاتهم، مشيرة إلى أن هناك تنمية وتطوير بمدينة حلايب يعكس جهود الدولة في النهوض بالمواطن المصري وخاصة فى المدن الحدودية.



كما قام فريق المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتنفيذ عدد من الأنشطة والندوات مع الطالبات بالمدرسة ضمن أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات( دوي) و المبادرة الوطنية لتمكين الطفل (بكرة بينا) للتوعية بحقوق الطفل والخدمات المقدمة من خلال خط نجدة الطفل والتربية الايجابية والدعم النفسي للطفل، كما تم توزيع بعض الهدايا العينية علي الطالبات والطلبة بالمدرسة.