اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 05:00 م
حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح منال عوض وزيرة التنمية المحلية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التنمية المحلية: تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح

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