حصاد الوزارات.. التنمية المحلية: تقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التنمية المحلية: تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى التصالح
الحكومة: بدء إجراءات طرح 400 ألف وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بعد العيد
وزيرة البيئة تعلن مشاركة القطاع الخاص السياحى فى رصد البيئة البحرية
الحكومة: إجمالى التعويضات المنصرفة برأس الحكمة تزيد على 6 مليارات جنيه
وزير الصحة يوجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية خلال رمضان
وزارة التعليم العالى: افتتاح عيادة العلاج البيولوجى لمرضى التهاب الأمعاء المناعى
الصحة: مصر أول دولة فى شرق المتوسط تطلق برنامجا تدريبيا ميدانيا للوبائيات
وزير التعليم: تطبيق برنامج الدمج الشامل بشكل علمى فى المدارس
وزارة التضامن تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية
وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا .. تفاصيل