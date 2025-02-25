جامعة قناة السويس تطلق فعاليات توعوية بالتعاون مع منطقة وعظ الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

انطلقت فعاليات الندوات التوعوية التي تنظمها جامعة قناة السويس بالتعاون مع منطقة وعظ الإسماعيلية، بهدف نشر صحيح الدين وتعزيز القيم الوطنية بين الطلاب، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أقيمت الندوات في كليات التربية الرياضية، الزراعة، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد أن الجامعة تسعى إلى بناء وعي طلابها وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأزهر الشريف يعزز من هذه الجهود، خاصة في ظل التحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.

عُقدت الندوات بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أوضح أن الجامعة تحرص على توفير بيئة فكرية متزنة لطلابها، حيث تأتي هذه الفعاليات في إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية والدينية لنشر ثقافة الحوار المستنير ومحاربة الفكر المتطرف، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على التمييز بين المفاهيم الصحيحة والمغلوطة.

شهدت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ندوة بعنوان "وسائل التواصل.. مخاطر وإمكانات"، عُقدت تحت إشراف الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية، والدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقدمها الشيخ محمد علي قاسم، و الشيخ محمد ياسر، الواعظ العام بمنطقة وعظ الإسماعيلية.

تناولت الندوة الدور المزدوج لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضح وعاظ الأزهر المشاركون أنها تُعد سلاحًا ذا حدين، يمكن استغلالها في نشر المعرفة والقيم الإيجابية أو استخدامها بشكل سلبي يؤدي إلى نشر الشائعات وتزييف الحقائق. كما تم تقديم نماذج عملية حول كيفية التحقق من المعلومات المتداولة عبر الإنترنت، وتعزيز ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول لوسائل التواصل الحديثة.

أما في كلية الزراعة، فقد أقيمت ندوة بعنوان "الإيمان والأوطان.. هدف واحد ووجوه متعددة"، تحت إشراف الدكتور محمود فرج، عميد الكلية، والدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقدمها الدكتور عبد الرحمن صالح، عضو لجنة الفتوى بالإسماعيلية، و الدكتور عصام سعد.

ناقشت الندوة العلاقة الوثيقة بين الدين والوطنية، حيث أكد المتحدثون أن حب الوطن من صميم العقيدة، وأن العمل الجاد والإخلاص في أداء الواجبات يعدّ من أسمى صور التعبير عن الانتماء. كما تم تسليط الضوء على نماذج من التاريخ الإسلامي والعربي تجسد مفهوم التضحية من أجل الوطن، إلى جانب التطرق إلى دور الشباب في بناء مجتمع قوي متماسك قائم على مبادئ الإيمان والعمل الصالح.

في كلية التربية الرياضية، أقيمت ندوة بعنوان "اغتنام أوقات الطاعات"، تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي، عميد الكلية، والدكتور محمد غنيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقدمها الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية.

تناولت الندوة أهمية استثمار الوقت في الطاعات والأعمال النافعة، حيث تم تسليط الضوء على القيم الإسلامية التي تحث على استغلال كل لحظة فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع. كما تطرقت الندوة إلى دور الرياضة في تعزيز القيم الروحية والجسدية، باعتبارها وسيلة لتحقيق التوازن بين الجوانب الدينية والصحية.

أكد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن هذه الفعاليات تعكس حرص الجامعة على توعية طلابها بالقضايا الدينية والمجتمعية الهامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تنظيم المزيد من الندوات التي تسهم في بناء وعي الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة الدناصوري، مستشار النشاط الاجتماعي، أن هذه الندوات تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية لدى الطلاب، مؤكدة أن مشاركة وعاظ الأزهر الشريف تعكس الدور التكاملي بين الجامعة والمؤسسات الدينية في نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشارت إلى أن الشيوخ المشاركين قدموا طرحًا متميزًا حول أهمية الوعي الديني في مواجهة التحديات الفكرية المختلفة، مشيدة بتفاعل الطلاب وحرصهم على الاستفادة من الموضوعات المطروحة.

جاءت الندوات بتنظيم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت الإشراف التنفيذي للدكتور محمود شعيب، وبإشراف الدكتورة هبة الدناصوري، مستشار النشاط الاجتماعي، وبتنسيق عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.