جامعة جنوب الوادى تكرم فريق عمل مشروع إكساب طلاب الجامعة مهارات القرن الـ21

قنا صابر سعيد

كرّم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فريق عمل مشروع إكساب طلاب الجامعة مهارات القرن الـ21، مشيدًا بجهود أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع والطلاب المشاركين فيه.

قال بيان للجامعة، إن المشروع يهدف إلى تمكين الأفراد من تطوير مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والفنون، والمهارات الحياتية، لمواكبة التغيرات السريعة وبناء مجتمع قادر على التأقلم مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

ويجري حاليًا تنفيذ المشروع في 6 جامعات، وهي الجامعات الحكومية التي تضم جامعتي جنوب الوادي وبني سويف، إلى جانب الجامعات الأهلية ممثلة في جامعة الملك سلمان، والجامعات التكنولوجية التي تشمل جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، وجامعة الفيوم التكنولوجية الدولية.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة جنوب الوادي هي الجامعة الحكومية الوحيدة المشاركة بفعاليات المشروع نظرا لدورها الرائد في مجال التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات الالكترونية في إدارة دولاب العمل وتبنيها لثقافة التحول نحو النضج الرقمي في مختلف المعاملات.





