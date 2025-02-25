توزيع 4000 لحاف وبطانية بـ26 قرية فى المنوفية ضمن حملة ستر ودفا

المنوفية - محمد فتحى

انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بمحافظة المنوفية، من توزيع 4000 لحاف وبطانية ب 26 قرية بمراكز محافظة المنوفية، وذلك ضمن حملة ستر ودفا واطعام وتنفيذًا لتوجيهات اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

وشملت الخطة التفصيلية قرى مشيرف وكفرمحمود وميت البيضا بمركز الباجور، وقرى العراقية وزاوية الناعورة وجزيرة الحجر وكفر عشما ودراجيل بمركز الشهداء، وقريتي طنوب والكمايشة بمركز تلا، وقرية دمليج بمركز منوف، وقرى ساقية المنقدى وجريس وسمادون وسنتريس وسملاى وساقيه ابوشعره بمركز أشمون، وقريتي الدبايبة وطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، وقرية ميت السراج بمركز قويسنا، وقرية كفردادو بمركز السادات، وسرس الليان.

وأكد محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن العمل التنموي والإجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، أن حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

وأضاف أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام .



