توزيع 100 جهاز عروسة و50 رحلة عمرة و25 كرسيا متحركا بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، تدشين مبادرة حزب مستقبل وطن "فرحة ولادنا"، لتوزيع 100 جهاز عروسة، و50رحلة عمرة، كما تم تقديم أجهزة كهربائية كاملة لـ 10 سيدات قبطيات، بالإضافة إلى إهداء 60 مزارع أجهزة زراعية تشمل (ماكينات رش – مواتير)، و25 كرسي متحرك لدعم ذوي الهمم، ضمن الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها في مختلف المحافظات، لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، استمرارًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب والنائب يحيي العيسوي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والنائب حماد موسي أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وتأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

وفي كلمته، رحب المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن على أرض محافظة الإسماعيلية، بوابة مصر الشرقية عبر التاريخ، وقاطرة التنمية حاضرًا ومستقبلًا.

مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن جميع مواقفه مشرفة ووطنية؛ من أجل خدمة الوطن والمواطن المصري، وكان له دورًا بارزًا في تقديم الخدمات للمواطنين وأصبح له قدر كبير في الشارع المصري.

مضيفًا، "أود أن أثمن دور حزب مستقبل وطن بجميع قياداته على كل ما قدموه ويقدمونه من أجل خدمة الوطن والمواطن البسيط في كافة المحافظات والمدن والقرى".

مختتمًا، أن الشعب المصري شعب عريق يقف يدًا واحدة خلف قيادته من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، خلال كلمته على التحام جماهير الحزب وجموع الشعب المصري والوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر، مشيدًا بحالة الاصطفاف الوطني التي تشهدها الدولة المصرية.



احتفالية تدشين مبادرة حزب مستقبل وطن "فرحة ولادنا"



احتفالية تدشين مبادرة حزب مستقبل وطن "فرحة ولادنا"



احتفالية تدشين مبادرة حزب مستقبل وطن "فرحة ولادنا"



احتفالية تدشين مبادرة حزب مستقبل وطن "فرحة ولادنا"