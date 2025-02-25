تفاصيل المرحلة الثانية لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية.. صور

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، مواصلة أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية، أحد أكبر المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها حاليا بالمحافظة.

ونرصد فى السطور التالية تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع :

* تكسير طبقات الأسفلت بالكورنيش القديم الجهة القبلية.



* الانتهاء من أعمال البنيى التحتيى لإنشاء شبكة صرف متكاملى لتصريف مياه الأمطار.

* يتم حاليا العمل على تمهيد المنطقة من المنتزه وحتى البوريفاج لوضع طبقات الأسفلت الجديد، وتوسعة الكورنيش ليكون باتساع 5 حارات.

* تشغيل منطقة التوسعة الجديدة الجهة البحرية ذهابا وإيابا لتيسير حركة المرور .

* ربط المسار البديل كوبرى المندرة، ليتواصل مباشرة مع الكورنيش الجديد بعد التوسعة.

* استكمال أعمال توسعة منطقة شاطئ سيدى بشر، بردم جزء من البحر، بعد إنتهاء مشروع الحواجز الغاطسة بالمنطقة لحماية الشاطئ، وتتم أعمال التوسعة بطول 700 متر .

* الاستمرار فى أعمال إنشاء كوبرى " محمد نجيب" بمنطقة سيدى بشر.

يذكر أن مشروع توسعة الكورنيش بالكامل، يبدأ من منطقة المنتزة وحتى السرايا بطول (4,4) كم، وهو أحد المشروعات التنموية الكبرى التى ينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط فى المحافظة حاليا.

ويعد هذا المشروع من المشروعات الهامة فى الإسكندرية، نظراً لمكانتها التاريخية، وكونها ثانى أكبر تجمع حضرى فى مصر بعد القاهرة، ومقصدا للسائحين من أنحاء الجمهورية، بالإضافة وضع خطة شاملة لتعظيم شواطئ الإسكندرية، وحمايتها، وكذا ضمان قدرة المحافظة على مواجهة التغيرات المناخية.

ويقضى مشروع التوسعة الجديد، على التكدس المرورى لاسيما خلال فترة الصيف، والتى يتوافد خلالها عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، مع الحرص على زيادة المساحة الشاطئية والرملية الناتجة عن أعمال الحماية البحرية، كما يتضمن أعمال المشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة توسعة الكورنيش و العمل على إنشاء شبكة صرف خاصة لتصريف مياه الأمطار فى فصل الشتاء .

وتم الانتهاء من أعمال المرحله الأولى، حيث تضمنت الانتهاء من ردم ورصف تفريعه التوسعة بالجهة البحرية من الكورنيش وتعلية ورصف الجزء البحرى من الكورنيش القديم فى المنطقة من المنتزة وحتى البوريفاج، كما تم الانتهاء من أعمال تبليط الرصيف فى المنطقة ووضع " الإنترلوك" على رصيف الكورنيش الجديد ، مع تبليط الجزيرة الوسطى.



كوبرى محمد نجيب



مطلع الكوبرى



الاعمال الانشائية للكوبرى



توسعة كورنيش سيدى بشر



تيسير حركة المرور ذهابا وايابا