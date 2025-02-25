"تعليم الغربية" تكرم الطلاب المشاركين فى مسابقة المبرمج الموهوب

الغربية مصطفى عادل

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطلاب المبرمجين والموهوبين في الكمبيوتر التعليمي المشاركين في مسابقة «المبرمج الموهوب»، بمشاركة جميع الطلاب من جميع المراحل التعليمية على اختلاف نوعياتهم.

واستهدفت المسابقة طلاب المرحلة الابتدائية في تصميم مواقع تخدم العملية التعليمية، المرحلة الإعدادية فى تصميم برمجيات الروبوت، أما المرحلة الثانوية فى تطبيقات الموبايل، لغات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت المسابقة بالتعاون بين توجيه عام الكمبيوتر وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

وتم تكريم كلا من الطلاب للمرحلة الابتدائية، احمد تامر شلبي، عمر بن الخطاب الابتدائية بسمنود، يوسف الصديق عمرو عبد الفتاح، غياث الدين الرسمية للغات بغرب طنطا، محمد اسامة عبد الجواد، الجيل المسلم بكفر الزيات، ومشاركة كلا من علي هيثم عبد الكريم، الرسالة الخاصة للغات بغرب طنطا، عبد الرحمن محمد عزت رشاد، الجيل المسلم بالسنطة، روضة هشام عبد المنعم، الجيل المسلم بالسنطة، احمد محمود دربالة، الجيل المسلم بكفر الزيات، زياد اسلام سيد السمدوني، الرسالة الخاصة للغات بغرب طنطا، اياد ناجي صلاح السقا، الجيل المسلم بكفر الزيات، حمزة هشام احمد النادي، الجيل المسلم بالسنطة، علي عمر شلتوت، الجيل المسلم بكفر الزيات، ادم علي سالم الشاذلي، الجيل المسلم بكفر الزيات، في المسابقة.

كما تم تكريم الطلاب بالمرحلة الإعدادية، وهم محمد أيمن احمد دراز، الجيل المسلم بالسنطة، محمد احمد النجار، الشهيد محمد الدرة بغرب المحلة، أريج رامي جلال، الناوية الإعدادية المشتركة بسمنود، ومشاركة كل من، منة محمد يوسف عز العرب، الجيل المسلم بالسنطة، احمد محمد ابراهيم الروضي، الشوربجي ع بنين بكفر الزيات، جنات شاكر عباس العشماوي، الجيل المسلم بشرق طنطا، احمد مصطفى حجاج ابو بدوي، السيدة رقية ع المشتركة بشرق طنطا، في المسابقة.

وتكريم الطلاب بالمرحلة الثانوية، وهم أمل مسعود العباسي، مجدي عبد الستار ث بنات بكفر الزيات، اروى على القمارى، مجدي عبد الستار ث بنات بكفر الزيات، ريمون مينا عزيز، النجار الثانوية بابيار بكفر الزيات، ومشاركة كل من، عمرو أيمن عطا، ميت عساس ث المشتركة بسمنود، مؤمن محمد الشعراوي، محمد نجيب الرسمية للغات بشرق طنطا، جنى عبد المنعم الصباغ، مجدي عبد الستار ث بنات بكفر الزيات، مصطفى محمود ابو عاصي، النجار الثانوية بابيار بكفر الزيات، حبيبة عماد مجاهد، طنطا ث بنات بغرب طنطا، زياد احمد جلال، محلة روح ث المشتركة بشرق طنطا، موسى محمد موسى السيد، محلة روح ث المشتركة بشرق طنطا، في المسابقة ، كما تم تكريم الموجهين والموجهين الأوائل والمعلمين المشاركين في المسابقة.