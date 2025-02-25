تعاون بين الغرفة التجارية بالشرقية وجمعية رجال الأعمال المصرية المغربية

الشرقية فتحية الديب

استقبل المهندس محمد حافظ الزاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، اليوم، اللواء إسماعيل عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال والوفد المرافق له، وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بمقر الغرفة التجارية المصرية بالشرقية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب.

وأعرب المهندس محمد حافظ الزاهد، عن بالغ سعادته بهذا اللقاء المثمر ومعربا عن تطلعه بفتح مجالات وآفاق أرحب للتعاون بين الغرفة التجارية والجمعية المغربية بما يعود بالنفع والمصلحة المشتركة لكلا الجانبين.

فيما أكد اللواء إسماعيل عبدالعزيز، علي عمق العلاقات بين مصر والمملكة المغربية وأنها نموذجا بارزا للتعاون والتكامل لاسيما التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث يمتلك البلدان روابط تاريخية وثقافية وسياسية راسخه ممتده تدعمها رؤي ومصالح مشتركة ،كما أستعرض عبدالعزيز استراتيجية العمل الحالية الخاصة بالجمعية المغربية لافتاً إلى أن رؤية هذه الاستراتيجية مبنية في الأساس على تنوع الإمكانيات والمقومات التجارية والاستثمارية لدي مصر حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له مما يؤهلها لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم.

وأشاد اللواء إسماعيل عبد العزيز، بدور الغرفة التجارية بالشرقية في المساهمة في دعم الاقتصاد القومي مشيراً إلي وجود قلاع صناعية كبيرة بالشرقية مثل مدينة العاشر من رمضان ومدينة الصالحية الجديدة.

ومن جانبه أشار الدكتور وديع أنطوان، أنه خلال الاجتماع تم بحث سبل التعاون المشترك بين الغرفة والجمعية وطرق ووسائل تبادل الخبرات لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وتبادل المعلومات دوريًا بشأن المزايا النسبية والفرص التصديرية والاستثمارية بين البلدين .

ومن جانبه استعرض محمد عبدالمقصود أمين عام الجمعيه المصرية المغربية، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أهم بنود التعاون التي نص عليها البروتوكول ولعل أبرزها تواصل الجهاز التنفيذي للغرفة والجهاز التنفيذي للجمعية للتعاون فيما بينهما لتبادل الخبرات والتنسيق المشترك، وتبادل كل ما يتصل بعمل كل من الغرفة والجمعية بشأن المزايا النسبية والفرص الاستثمارية والتصديرية لدولتي مصر والمغرب وتوفير المعلومات حول الأنشطة التجارية والصناعية وبيانات المنتجات ذات المزايا النسبية والقيمة المضافة الأكثر قدرة على المنافسة، على أن يتم العمل على تحديث تلك البيانات أولًا بأول بصورة دورية و تضافر جهود الغرفة والجمعية لبحث المشكلات التي تواجه أعضاء الغرفة والجمعية للتوصل للحلول المثلى لها.

وذلك بحضور كلا من الدكتور وديع انطوان نائب رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الصناعات المصرية ،والنائب كامل الرشيدي، امين العضوية بحزب الشعب الجمهوري وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ،وحسن محمدي، أمين صندوق الغرفة والمهندس محمد المنشاوي، والمهندس أحمد إبراهيم، والمهندس محمود البنا، همام عبد الخالق، إلهام عبدالعزيز،وبشري محمد، ولفيف من الاعضاء الأخرين وعددا من الإعلاميين ومنهم الإعلامي محمد سعد والمخرجة هند عادل.



بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالشرقية وجمعية رجال الأعمال المصرية المغربية



جانب من توقيع البروتوكول