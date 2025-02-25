تسليم كروت شراء مواد غذائية بـ750 ألف جنيه للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أشاد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالدور البارز الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم جهود التنمية بالمحافظة، كونها إحدى المحافظات الزراعية الرائدة، بالإضافة إلى دوره الفعّال في المشاركة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، لوفد البنك الزراعي المصري، حيث قدم البنك مساهمة بقيمة 750 ألف جنيه في صورة بونات وقسائم شرائية للمواد الغذائية والرمضانية، بواقع 500 جنيه لكل قسيمة، لدعم 1500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن تقديره للدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين البنك والمحافظة في مختلف المجالات التنموية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما قدّم المحافظ الشكر لسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتورة غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي والوفد المرافق، مثمنًا جهود البنك في دعم المجتمع وخدمة أهالي المحافظة، ومعربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون لتوسيع دائرة الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وقام محافظ الدقهلية بتسليم مديرية التضامن الاجتماعي بونات الشراء بقيمة 750 ألف جنيه لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مع مراعاة الاسترشاد بقاعدة البيانات التي تم تدشينها وذلك لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بوضع آلية عادلة وشفافة لضمان وصول القسائم إلى مستحقيها في جميع أنحاء المحافظة، على أن يتم توزيعها قبل حلول شهر رمضان.

من جانبه، قدم القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري التهنئة لشعب الدقهلية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، مؤكدًا حرص البنك على استمرار تنفيذ برامجه المجتمعية بالتعاون مع المحافظة، بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة.

وفي ختام اللقاء، ثمن محافظ الدقهلية الدور الريادي للبنك الزراعي المصري لاسهاماته البارزة في تنمية القطاع الزراعي وخدمة المزارعين.

ويذكر أن وفد البنك الزراعي ضم كلا من اللواء إيهاب زويل رئيس مجموعة الأمن، وأحمد سلطان رئيس قطاع الدقهلية، وشريف حسن رئيس مجموعة الإتصال المؤسسي، وإبراهيم عطا رئيس مجموعة الفروع، والعميد مصطفى عاطف مدير عام منطقة شرق الدلتا، والعميد محمد المهدي نائب مدير عام الأمن، والدكتور علي الخضرجي مدير التجزئة المصرفية.