تداول 12 ألف طن و742 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12 الف طن بضائع عامة ومتنوعة، 742 شاحنة و66 سيارة

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 420 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 322 شاحنة و14 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي MAC 1 ، الحرية وبوسيدون اكسبريس

كما تم تداول 4200 طن بضائع و372 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2519 راكب بموانيها.