تخصيص منح استثنائية لدوائر الإبداع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

التقى وفد من المجلس الأعلى للثقافة واليونيك باللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وذلك في إطار فعاليات "دوائر الإبداع - كريتيف سيركلز"، التي تقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشروعات الثقافية الصغيرة في المحافظة.

ضم الوفد الذي التقى بالمحافظ كل من محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومدير مشروع "دوائر الإبداع"، ورامى دسوقي، المدير الإداري والمالي لاتحاد اليونيك، و رشا عبد المنعم، مدير عام الاستراتيجيات والمتابعة بالمجلس الأعلى للثقافة، محمود مراد المشرف على الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالمجلس، أحمد فتحى مديرعام فرع ثقافة سوهاج، وأحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج.

وقد تضمن اللقاء مناقشات مثمرة حول دعم المشروعات الثقافية في سوهاج وتخصيص منح استثنائية لدعم مشاريع ثقافية صغيرة في المحافظة، استجابة للاحتياجات الثقافية الخاصة بها وعبّر الوفد عن شكره العميق للواء محافظ سوهاج على الدعم اللوجيستي الذي قدمته المحافظة لإنجاح فعاليات "دوائر الإبداع"، والتي تم تنظيمها في مكتبة رفاعة الطهطاوي التابعة للمحافظة، حيث قدمت المحافظة تسهيلات كبيرة لإنجاح الفعاليات.

واستعرض المحافظ مع الوفد ثروات سوهاج الثقافية الفريدة، وتم التطرق إلى الآليات التي تتبعها المحافظة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في تطوير المشهد الثقافي المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

أسفر الاجتماع عن تخصيص ثلاث منح استثنائية لدعم المشاريع الثقافية الصغيرة في سوهاج، وذلك ضمن مبادرة "دوائر الإبداع"، حيث يتم عادةً تخصيص دعم لمشروعين فقط في كل محافظة وتعد هذه الخطوة الاستثنائية تأكيدًا على التزام المبادرة بدعم الإبداع الثقافي في كافة المحافظات، خصوصًا تلك التي تتطلب اهتمامًا إضافيًا.

"دوائر الإبداع" هي حاضنة للمشروعات الثقافية الصغيرة التي تهدف إلى دعم شباب الأقاليم من القطاعين الحكومي وغير الحكومي، وهي جزء من استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية وتطوير المؤسسات الثقافية على مستوى الجمهورية ومن خلال هذه الحاضنة، يتم تقديم الدعم التدريبي لأصحاب المبادرات الثقافية، ومن ثم يتم دعم المشاريع الأكثر ابتكارًا عبر الدعم المالي والفني وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة، مثل الجدوى الاجتماعية والاقتصادية لهذه المشاريع في مجتمعاتها المحلية.

وقد شهدت الفعاليات التدريبية التي استمرت لمدة 6 أيام عددًا من الجلسات التي تناولت مواضيع متنوعة، مثل السياسات الثقافية، الهياكل التنظيمية لوزارة الثقافة، التشريعات القانونية المتعلقة بالعمل الثقافي، بالإضافة إلى كيفية تصميم وتخطيط المشروعات، وبناء الشراكات والتشبيك مع الجهات المعنية، وأهمية التسويق وصناعة البراند الثقافي، إلى جانب صياغة المشروعات وكتابة الميزانية. كما تم عرض عدد من قصص النجاح والتجارب المميزة في مجالات الإدارة الثقافية وتنمية الصناعات الثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن "دوائر الإبداع" قد استطاعت، منذ انطلاقها، تقديم الدعم التدريبي لعدد 234 مديرًا ثقافيًا، كما قدمت دعمًا ماليًا ولوجيستيًا لعدد 14 مشروعًا ثقافيًا في عدد من المحافظات، مثل القاهرة، الجيزة، إقليم القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، الفيوم، بني سويف، المنيا، وأسيوط.

المشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الوطنية الأوروبية (يونيك)، وهو جزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة المحلية وتوفير الفرص للمبدعين من الشباب في مختلف المناطق.

يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو دعم الإبداع الثقافي في سوهاج، ويعكس التزام الدولة والمجلس الأعلى للثقافة في تعزيز ثقافة التنمية المحلية والعمل على تعزيز التواصل بين المبدعين في الأقاليم مع المنظمات الثقافية الوطنية والدولية.