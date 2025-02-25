بشرى سارة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام شهر رمضان

كتب محمود راغب

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أول أيام شهر رمضان المبارك المرتقب أن يكون أول أيامه فلكيا السبت المقبل 1 مارس 2025.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أول أيام شهر رمضان ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام ، حيث يسود طقس شتوى مستقر معتدل فترة النهار شديد البرودة فى فترات الليل.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة أول أيام شهر رمضان ستتراوح بين 20 و 21 درجة على القاهرة الكبرى والصغرى مع أول أيام رمضان متوقع أن تسجل 12 درجة .



وطمأنت المواطنين: طقس مستقر لا يشهد أى انخفاضات ولا ظواهر جوية غير مستقرة خلال أول أيام شهر رمضان المبارك.



ويشهد اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.