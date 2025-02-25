بحوث الحشائش ينظم برنامجا تدريبيا اليوم حول الاستخدام الصحيح والآمن للمبيدات

كتبت ـ أسماء نصار

ينظم المعمل المركزي لـ بحوث الحشائش برنامجا تدريبيا اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخميس القادم فى الإسكندرية حول الاستخدام الصحيح لـ مبيدات الحشائش فى إطار مواصلة أنشطة الحملة القومية لمكافحة الحشائش التي وجه بتنفيذها وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقالت الدكتورة عزة خفاجى مدير المعمل، إن المعمل يقدم خدماته الإرشادية في أغلب محافظات الجمهورية، وذلك للتغلب على مشكلات الحشائش حيث يجب التخلص من الحشائش المتخلفة عن عمليات الرش وكذلك التخلص من الحشائش النامية علي الحدود والمصارف قبل نضجها وتفريط بذورها في التربة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور عادل فكار وكيل المعمل للارشاد والتدريب، أن المعمل يهتم بالمناطق التي تكثر فيها مشاكل الحشائش ومحاولة إيجاد حلول لمكافحتها من خلال نقل التوصيات الفنية إلي مزارعي تلك المناطق للحصول على أفضل النتائج في مكافحة الحشائش واعلي عائد من إنتاجية المحاصيل المنزرعة.

وأضاف فكار أن الدورة تستهدف مجموعة كبيرة من مهندسي الإرشاد والمكافحة بمديرية الزراعة بالإسكندرية، وكذلك الإدارات والجمعيات الزراعية التابعه لها و تتضمن تعريف الحشائش وأنواعها وطرق انتشارها طبيعة نموها وطرق وتكاثرها والخسائر التي تسببها في الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر والجسور والمصارف وكذلك آلات الرش وأنواعها وطرق استخدام مبيدات الحشائش بطريقة آمنه وصحيحة للحصول على أكبر كفاءة من المبيد واهم الاحتياطات الواجب مراعاتها في عمليه الرش للحصول على إنتاجية عالية من المحاصيل.