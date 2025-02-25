انطلاق أكبر ملتقى توظيفى لجامعة عين شمس لعام 2025 بمشاركة 75 شركة

كتب: محمود راغب

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الرابعة من الملتقي التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس "ASU Employment Fair 2025" والذى ينظمه مركز توظيف جامعة عين شمس علي مدار يومي 25 ، 26 فبراير تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب، وتحت إشراف الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف.

في مستهل كلمتها خلال افتتاح الملتقي نقلت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق تحيات رئيس الجامعة وقدمت التقدير للجهود المبذولة في تنظيم الملتقى الذي يشهد تطورًا ملحوظًا عامًا بعد عام، حيث ارتفع عدد المشاركين وتنوعت الفعاليات التي تلبي احتياجات كافة الطلاب.

وأكدت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن ملتقى التوظيف بجامعة عين شمس يمثل جسرًا يربط بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، ودعت الطلاب إلى اغتنام الفرص المتاحة للتعرف على احتياجات سوق العمل والمنافسة بقوة.

وفي ختام كلمتها، قدمت الشكر لمركز التوظيف على جهوده المتميزة، بالإضافة إلى تقدير الشركات المشاركة والرعاة على دعمهم المتواصل لإنجاح الملتقى.

وأكدت الدكتورة أماني أسامة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الملتقى يؤكد التزام الجامعة بدمج التعليم الأكاديمي مع الجانب العملي، في إطار جهود الجامعة المستمرة لتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التكامل يمثل دورًا حيويًا في مواكبة التحولات الراهنة في سوق العمل، كما أشارت إلى استفادة الشركات من سمعة خريجي الجامعة المتميزة.

أوضحت الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف، أن الملتقي يشارك في فعالياته أكثر من 75 شركة من الشركات والبنوك العالمية والمحلية في مختلف المجالات والتخصصات، والتي توفر عدد ضخم من فرص التدريب والتوظيف، مما يعكس إهتمام عدد كبير من الشركات بلقاء وتوظيف خريجي وطلبة جامعة عين شمس.

وأضافت أن الملتقى التوظيفي يقدم فرصة متميزة لطلاب وخريجي الجامعة في التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً للتعرف علي احتياجات سوق العمل من الفرص والمهارات، إلى جانب الخروج بتجربة مثمرة من خلال الأنشطة المختلفة التي يتم تقديمها مثل المحاضرات المهنية، جلسات الإرشاد المهني، مراجعة السيرة الذاتية، ورش عمل في تخصصات فنية مختلفة، وغيرها من الأنشطة.

واختتمت كلمتها بتقديم الشكر لكافة القائمين علي الملتقي وخاصة المتطوعين الذين يصل عددهم ل 500 متطوع ، كما قدمت الشكر لشركاء النجاح من الشركات والمؤسسات المشاركة في الحدث.

ويذكر أن الملتقى يقام يومي 25 و26 فبراير 2024، من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، بمقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية ، ويستهدف كل يوم من اليومين كليات مختلفة، حيث يستهدف اليوم الأول (الثلاثاء 25 فبراير): كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، البنات (قسم العلوم)، طب الأسنان ،وكلية التربية "الأقسام العلمية".

واليوم الثاني (الأربعاء 26 فبراير) يستهدف كليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية " الأقسام الادبية"، التربية النوعية، البنات (أقسام الآداب والتربية)، الإعلام، الأثار.

ويرحب مركز التوظيف بكافة الطلاب وخريجي الجامعة من كافة السنوات الدراسية للإنضمام والمشاركة الفعالة في الحدث والإستفادة من كافة الأنشطة المختلفة.



جانب من الملتقى



الملتقى التوظيفى بجامعة عين شمس



جانب من الافتتاح



افتتاح الملتقى التوظيفى