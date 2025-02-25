الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل توعية طلاب مدارس المنيا لتعزيز الوعى الديمقراطى

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أوفد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات صباح الثلاثاء، وفداً من الهيئة لزيارة ميدانية لعدد من مدارس محافظة المنيا، في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم، والذى يهدف إلى تفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وترسيخ مبادئ الديمقراطية لدى الطلاب.

شملت الزيارة مدرسة حي النوادي الرسمية لغات ومدرسة المنيا الإعدادية الثانوية بنات التابعتين لإدارة المنيا التعليمية، واستهدفت توعية الطلاب ولطالبات بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية.



واختُتمت الزيارة بتنظيم محاكاة للعملية الانتخابية بمشاركة الطلاب والطالبات، حيث تم إقامة لجان اقتراع تحاكي الواقع، شملت بطاقات تصويت، وصناديق انتخابية، ودفاتر إجراءات تنظيمية، كما شارك الطلاب في عملية التنظيم والتصويت، ما أتاح لهم تجربة عملية توضيحية لدور القضاة المشرفين على الانتخابات وآليات وكافة مراحل تنفيذ العملية الانتخابية.



طالبات المدارس



محاكاة للعملية الانتخابية



محاكاة للعملية الانتخابية



محاكاة للعملية الانتخابية



أخبار الانتخابات



محاكاة للعملية الانتخابية



محاكاة للعملية الانتخابية



















