المفتى من الدقهلية: الشائعات الأداة الأكثر خطورة فى حروب هذا الزمان.. فيديو

الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

استقبل المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فضيلة الدكتور نظير عياد ‏مفتى الجمهورية، لحضور اللقاء التوعوى الذى تم تنفيذه بمدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب المنصور التعليمية، بعنوان مواجهة الشائعات بحضور أمين الدسوقى مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بديوان عام الوزارة، وذلك تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية - الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية

حضر اللقاء بسيونى محمد بسيونى وكيل المديرية، و عصام عمارة مدير عام التعليم العام، و الدكتور حازم الألفى مدير عام الخدمات والأنشطة، والدكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، و نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلان، و جميلة مسعد مدير الأنشطة بالمديرية، و نجوى الدماصى عضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، ولفيف من قيادات التعليم بالدقهلية حضر اللقاء عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية (عام - فنى) ومشرفيهم من مختلف الإدارات التعليمية بالدقهلية.

ثم ألقى الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية محاضرة أكد فيه على اهمية مواجهة الشائعات، ومدى خطورتها وأثرها على تدمير أواصر المجتمعات وكيف أنها الآداه الأكثر خطورة فى حروب هذا الزمان كما بين إثم نشر الشائعات دون التثبت منها و البحث عن مدى صحتها من عدمه.

فى نهاية المحاضرة تم فتح باب الأسئلة وأجاب فضيلة الدكتور مفتى الجمهورية عليها، وقد أثنى على الطلاب الحاضرين و دعاهم إلى الاجتهاد فى إعمال العقل والاستعانة بالعلم فى ما يفيد وما يرضى الله تعالى عز و جل.

جاء ذلك ‏فى إطار تعاون المستمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ودار الإفتاء المصرية وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن عقد عدد من الندوات الحوارية فى الجامعات والمدارس الثانوية والتعليم الفني.