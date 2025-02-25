العربى للمياه يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء نظم معلومات مائية وشبكات متخصصة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إن الشح المائي الذي يضرب المنطقة العربية، يضع على المجلس مسئولية المواجهة من خلال تحسين خدمات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتشجيع على استخدام الموارد المائية غير التقليدية والاستثمار في قطاع المياه.

وأشار إلى أهمية التعاون في نشر المعرفة وتبادل الخبرات؛ عن طريق الشبكات المتخصصة التابعة للمجلس، ومنها شبكة الشباب والمرأة وشبكة «الأمن المناخي»، وشبكة «الموارد المائية غير التقليدية» التي تضم مجالات تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، والمياه الجوفية شبه المالحة وحصاد المياه.

جاء ذلك خلال توقيع المجلس العربي للمياه بروتوكول تعاون مع إحدى الجامعات التقنية؛ لتعزيز التعاون فى إدارة المشروعات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، ونشر الأبحاث والدراسات، ودعم مهارات الباحثين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والإبداع والتطوير.

وأوضح الدكتور أبو زيد، أن البروتوكول يستهدف إنشاء نظم معلومات مائية وشبكات متخصصة، وإجراء أبحاث علمية متقدمة، ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر المنطقة العربية، فضلا عن بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات، وزيادة الوعي بمشكلات المياه عن طريق تعميق المفاهيم المتعلقة بموارد المياه المشتركة؛ بهدف زيادة التنسيق والتطوير وتبادل الخبرات والدروس المستفادة.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور عابدين صالح مدير عام الأكاديمية العربية للمياه، التابعة للمجلس العربي للمياه، أنه بموجب البروتوكول سيجري تأهيل القيادات والخبراء وصناع القرار ، والكوادر التنفيذية العليا فى القطاعين العام والخاص؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية والإدارية العالمية، وذلك من خلال توفير برامج تدريب حديثة وورش عمل تفاعلية؛ بحيث تستجيب للمتغيرات والتحديات الناشئة لمختلف الجهات العاملة في قطاع المياه؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أيضا، تنظيم دورات تدريبية للباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه وخريجي الجامعات المقبلين على سوق العمل، في مجالات المياه والتنمية المستدامة والموضوعات ذات العلاقة، بالتعاون بين الأكاديمية والجامعة.

ومن جهته، أشار الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه إلى تنظيم مسابقات دورية مشتركة بين المجلس العربي للمياه والجامعة؛ لتقديم حلول ذكية تتعلق بالمشاكل التنموية التي تواجه مصر.

أضاف أنه سيتم تكريم أصحاب أفضل أفكار، ومنحهم فرصة لعرضها داخل المسابقات أو المؤتمرات التي ينظمها المجلس العربي للمياه، التي يشارك بها خبراء من المجلس بأوراق علمية في المؤتمرات، والمجلات العلمية التى تصدرها الجامعة.

وكشف العطفي، أن خبراء المجلس العربي للمياه سيشاركون في لجان تقييم مشروعات التخرج لطلاب السنة النهائية بالجامعة، حسب قواعد الكليات وموضوعات التخصص، وتحديد عددا من المشروعات القومية أو الدولية والمبادرات والتي يمكن طرحها ضمن مشروعات الطلبة التابعين للطرف الأول.