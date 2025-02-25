الأسباب والأعراض والوقاية.. أشهر 6 أسئلة وإجاباتها عن سوء التغذية

كتبت مروة محمود الياس

سوء التغذية أحد أهم الأعراض التي لها مضاعفات خطيرة إذا تم إهمالها، وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض. وهذه أسئلة عن كل ما يخص سوء التغذية:

ما هي أعراض سوء التغذية؟

- الدوخة

- ضعف شديد في العضلات

- تساقط الشعر لدى البعض

- هشاشة الأظافر

- صعوبة التئام الجروح

- فقدان الوزن غير المبرر

- تكرار العدوى

- تورم الساقين

- تورم البطن

- اضطرابات في التنفس

- تعب عام

- ضعف ووهن

أسباب سوء التغذية والأمراض المسببة له

- أمراض هضمية قد تسبب سوء التغذية، مثل مرض الاضطرابات الهضمية

- الالتهابات المزمنة في الجهاز الهضمي

- نظام غذائي سيئ يفتقر للعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم

- الحالات الكامنة، مثل مرض كرون

- السن: فالاطفال أقل من خمس سنوات هم الأكثر عرضة للإصابة بها

- الوجبات الأحادية وذات الأنواع الواحدة من الطعام

ما هي الأعضاء التي يؤثر عليها سوء التغذية؟

يؤثر سوء التغذية على كل أجهزة الجسم، من الكبد وجهاز الهضمي والقلب والرئتين، وقد يؤدي إلى خلل شديد بها.

ماذا يجب أن نأكل إذا كنا نعاني من سوء التغذية؟

عندما يعاني المرء من سوء التغذية، عليه أن يواجهه بنظام غذائي متوازن مليء بالاطعمه المتنوعة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الخضروات والبروتينات الخالية من الدهن والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والفواكه.

كم من الوقت يستغرق علاج سوء التغذية؟

يستغرق الوقت وفقًا لشدته وأسبابه الكامنة وفعالية العلاج، وغالباً ما يتم التخلص منه خلال من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر.

كيف يمكن الوقاية من سوء التغذية؟

- تناول طعامًا صحيًا ونظامًا غذائيًا متوازنًا

- استهدف الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د والفيتامين ب 12

- استشر خبير تغذية والتزم بنصائحه

- حافظ على النشاط وممارسة الرياضة