افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة قنا بتخفيضات بنسبة تصل إلى 35%.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من معرض أهلا رمضان فى محافظة قنا، وذلك بعد افتتاحه من قبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح معارض أخرى فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية.

ويقام على مساحة 2000 متر مربع، بمشاركة 45 عارضًا من كبار التجار والشركات والمصانع، ويضم جميع السلع الأساسية، مثل السكر، الزيت، اللحوم، والمجمدات، بالإضافة إلى ركن خاص لبيع الأسماك واللحوم البلدية، فضلًا عن السلع الرمضانية بخصومات تصل إلى 35%، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية فى المجمعات والمحال التجارية، من خلال لجان متخصصة للرقابة على توافر السلع وضبط الأسعار، لضمان بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.