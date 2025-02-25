استمرار تنفيذ مجموعات التقوية المجانية للشهادة الإعدادية بمدارس أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة تنفيذ مجموعات التقوية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بكافة مدارس المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى التحصيل العلمى للطلاب وتوفير فرص متساوية للجميع فى تلقى التعليم بشكل متميز وفى إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير العملية التعليمية ودعم الطلاب تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقى وكيل الوزارة قد واصلت تنفيذ مجموعات التقوية المجانية بمدارس إدارتى ساحل سليم ومنفلوط حيث تم إتاحة الفرصة لكافة طلاب الشهادة الإعدادية للإستفادة من الدروس الإضافية التى تهدف إلى تعزيز قدراتهم فى جميع المواد الدراسية ومساعدتهم على التفوق فى امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحسين جودة التعليم ودعم الطلاب موضحًا أن المجموعات التقوية مجانية وبإشراف معلمين متخصصين كل فى مادته من أجل تقديم محتوى تعليمى متميز يساهم فى تحقيق النجاح والتفوق الدراسى لافتًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لضمان استفادة أكبر عدد من الطلاب مع التشديد على الإلتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المجموعات.