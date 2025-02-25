إطلاق مسابقة لتصميم بوستر الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

محمود جلال

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، عن إطلاق مسابقة لتصميم البوستر الرسمي للدورة الثالثة من المهرجان، وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، فى إطار دعم الإبداع الشبابى وإتاحة الفرصة لطلاب وخريجى كليات الفنون للتعبير عن رؤاهم الفنية بحرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذا التعاون يندرج ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز الترابط بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل فى المجالين الفنى والسينمائى، وأشار إلى التميز الإبداعى الذى يتمتع به طلاب الجامعة، والذى سينعكس بوضوح فى أعمالهم المشاركة، مضيفًا: "نؤمن بأن الفن رسالة تعبيرية تعكس الهوية المميزة لكل جيل، وتمثل هذه المسابقة منصة حقيقية للشباب للمشاركة فى حدث سينمائى بارز".



محمد الباسوسي

وأبرز رئيس جامعة حلوان الدور الريادي للجامعة كواحدة من أعرق المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجالات الفنون والتصميم، مؤكدًا حرصها المستمر على تقديم كل أشكال الدعم لطلابها في المجالات الإبداعية المختلفة، وأوضح أن المسابقة تفتح آفاقًا واسعة أمام المواهب الشابة لعرض إبداعاتهم أمام جمهور عريض، كما تؤسس لشراكة فعالة بين المؤسسات الأكاديمية والفعاليات الثقافية الكبرى، مما يسهم في الارتقاء بالمشهد الفني المصري.

من جانبه أعرب قدري الحجار، مدير مهرجان الغردقة لسينما الشباب، عن سعادته بالتعاون مع جامعة حلوان في هذه المبادرة، مؤكدًا أن المهرجان يهدف إلى احتضان المواهب الشابة ومنحهم مساحة للتألق، وقال: "نريد أن يكون بوستر الدورة الثالثة انعكاسًا لرؤية الشباب للسينما والإبداع، لذلك فتحنا المجال أمامهم ليقدموا أفكارهم دون قيود أو موضوعات محددة، ونثق بأننا سنحصل على تصميمات مبهرة تعبّر عن روح المهرجان".



محمد الباسوسي

وأشار الحجار إلى أنه سيتم اختيار التصميم الفائز من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من أساتذة جامعة حلوان إلى جانب ممثلين عن إدارة المهرجان، وذلك لضمان اختيار البوستر الذي يعكس بشكل أفضل هوية الدورة الثالثة، ويكون قادرًا على تمثيل المهرجان بصريًا أمام الجمهور وصناع السينما.

ومن المقرر أن تبدأ المسابقة في 1 مارس، على أن يتم الإعلان عن التصميم الفائز في 1 يوليو 2025، يذكر أن المهرجان تُنظَّمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، وترعاه وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ونقابة المهن السينمائية.