إدخال 165 شاحنة مساعدات لقطاع غزة واستقبال الدفعة 23 من المصابين الفلسطينيين

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بلغ إجمالي شاحنات المساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة اليوم الثلاثاء 165 شاحنة، بينها 4 شاحنات وقود.. فيما استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء الدفعة 23 من المصابين والمرضى قادمين من قطاع غزة للعلاج بالخارج.



وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بشمال سيناء بأن شاحنات المساعدات دخلت قطاع غزة عقب تفتيشها عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة البري جنوب شرق قطاع غزة.



ولفت المصدر إلى أن ميناء رفح البري استقبل اليوم 35 مصابا ومريضا فلسطينيا وعدد من مرافقيهم .. مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية لعلاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.