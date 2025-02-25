"ألف بنت.. ألف حلم".. استمرار تمكين الفتيات رياضيا واجتماعيا فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تسعى مديرية الشباب والرياضة في محافظة بورسعيد، لدعم الفتيات في الرياضات المختلفة والتي من بين سُبُل هذا الدعم مشروع "ألف بنت.. ألف حلم"، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة لتمكين الفتيات ودعمهن على المستويين الرياضي والاجتماعي .

وأطلقت الوزارة مشروع "ألف بنت.. ألف حلم" بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن خطة قومية تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال توفير فرص للتدريب الرياضي وتنمية المهارات الشخصية.

ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الكامل للفتيات من الفئة العمرية 9 إلى 15 عاماً، حيث يتم تدريبهن على رياضات متنوعة مثل كرة القدم، الكرة الطائرة، وكرة اليد، بالإضافة إلى ذلك يتضمن المشروع برامج توعية متكاملة حول القضايا الصحية والاجتماعية، بهدف بناء جيل من الفتيات القادرات على مواجهة التحديات وتعزيز الثقة بالنفس.

وأكد محمد عبدالعزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أنه بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعليمات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، تم تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المتميزة ضمن المشروع بمراكز الشباب المختلفة في المحافظة، مثل مركز شباب الزهور ومركز شباب الاستاد.

وأوضح أن الفعاليات شهدت إقبالاً واسعاً من الفتيات، حيث تم تدريب 50 فتاة على المهارات الأساسية في الرياضة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول التغذية السليمة وأهمية النشاط البدني.

ونجح المشروع في جذب عدد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني في بورسعيد، ما ساهم في توفير المعدات الرياضية وتحسين بيئة التدريب، كما تشارك عدد من المدربات المتخصصات في الإشراف على البرامج التدريبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الدعم للفتيات، جاء ذلك بمتابعة خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف نسرين نور الدين مدير إدارة الرياضة، ومحمد الموجي منسق المشروع .

أهداف المشروع



الأوراق والشروط المطلوبة لقبول الفتيات في المشروع

1. تعزيز دور الفتيات في المجتمع من خلال الرياضة.2. نشر الوعي بأهمية اللياقة البدنية والصحة العامة.3. تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى المشاركات.4. إنشاء جيل من الفتيات القادرات على تمثيل مصر في المحافل الرياضية.

أن تتراوح أعمار الفتيات المتقدمات لمشروع ألف بنت.. ألف حلم بين 9 إلى 15 عاما.

ألا تكون الفتيات تعاني من مرض يعيقن عن اللعب أو يؤثر عليهن سلبا أو يتعارض مع الجهد البدني الذي تبذلنه في اللعبة.

أن تقدم صورة شهادة الميلاد.

أن تقدم صورة بطاقة الأب.

يمكن التقدم لمديرية الشباب والرياضة للالتحاق بالمشروع، ويتم الاختبار مبدأيا بعد الموافقة على المتقدمين من خلال إلحاق الفتيات بالتمرين لمدة تتراوح من 10 أيام وحتى 15 يوما وفي حال اجتيازها التدريب يتم اختيارها في مشروع كرة القدم.

الفتاة التي تحقق إنجازات في فرق كرة القدم النسائية يتم تسويقها رياضيا في النوادي لإلحاقها بها وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

يعد مشروع "ألف بنت.. ألف حلم" من المبادرات الرائدة التي تسعى وزارة الشباب والرياضة من خلالها إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، حيث تحرص على توفير بيئة داعمة تساعد الفتيات على تحقيق أحلامهن والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل.



إحدى التدريبات للمشروع



إحدى تدريبات



تدريبات



جانب من الفتيات المشاركات