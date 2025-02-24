40 مشاركا في مسابقة دينية تنظمها جامعة قناة السويس لطلابها من ذوي الهمم

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت المسابقة الدينية الأولى لطلاب ذوي الهمم، بجامعة قناة السويس والتي تم تنظيمها بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع التعليم والطلاب بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس ، بمشاركة 40 متسابقًا، وذلك يوم الاثنين 24 فبراير 2025، بمقر مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بطلابها من ذوي الهمم، وتسعى إلى دمجهم في جميع الأنشطة والفعاليات، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الجامعة على تنمية المهارات الدينية والثقافية للطلاب، وتعزيز القيم الأخلاقية والتربوية لديهم، مشددا على أهمية مثل هذه الفعاليات في غرس مبادئ الوسطية والاعتدال التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالجهود المبذولة لإنجاح هذه المسابقة، مؤكدا أن الجامعة تعمل دائما على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لطلابها، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن المسابقة شهدت إقبالا مميزا من الطلاب، ما يعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في الأنشطة الهادفة.

وبدورها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير بيئة داعمة ومحفزة لطلابها من ذوي الهمم، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تعد خطوة مهمة في مسيرة دمجهم بالمجتمع الجامعي وتعزيز قدراتهم المختلفة.

وأعربت عن سعادتها بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلاب خلال المسابقة، مؤكدة أن توزيع الجوائز سيتم خلال شهر رمضان المبارك، تكريما للمتفوقين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سامح عباس، مدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، عن تقديره للجهات المنظمة للمسابقة، مؤكدًا أنها تعد فرصة مهمة لاكتشاف المواهب القرآنية لدى الطلاب، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، مشيرا إلى أن الشيخ محمد سليمان، إمام وخطيب مسجد بدر وعميد محفظي القرآن بمديرية الأوقاف، قام بتقييم المشاركين وفق معايير دقيقة.

وقد نظمت المسابقة تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، و أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، اللذين أكدا أن الجامعة مستمرة في تقديم الفعاليات والبرامج التي تسهم في دعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم على مختلف المستويات.

