وكيل "تعليم دمياط" يشدد على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان

دمياط - معتز الشربينى

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل التعليمية، والمتابعة وتقييم الأداء، وبمشاركة مسؤولى المتابعة والمراحل التعليمية بدواوين الإدارات التعليمية عبر الإنترنت.

فى بداية اللقاء، هنأ وكيل الوزارة الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على انتظام الدراسة خلال الشهر وعدم وجود إجازات إلا للضرورة أو غياب الطلاب.

وشدد "وكيل الوزارة" على تكثيف المتابعات على المدارس ونزول جميع العاملين بدواوين الإدارات والمديرية لمتابعة الانضباط الإدارى والتعليمي، كما شدد على استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وامتحان الشهر وعدم غياب الطلاب.

وخلال الاجتماع، تم التشديد على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان، تكثيف المتابعات على المدارس، استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع، تفعيل مسابقة أوائل الطلبة.