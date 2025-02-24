وكيل تعليم الأقصر يتفقد ورشة عمل التقييم النهائى لمعلمى التعليم التجارى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فعاليات ورشة عمل التقييم النهائي لمعلمى التعليم التجارى التابع للتعليم الفني، بحضور مدير عام التعليم الفني عبدالرحمن أحمد حسين، حيث استهدفت الورشة 36 من معلمي التعليم التجاري، وتقام بمدرسة الأقصر التجارية بنات، وينفذ التدريب وفق توجيهات الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني بالوزارة، تحت إشراف مدير التعليم التجاري بالمديرية إبراهيم النادي.

وأوضح وكيل تعليم الأقصر أن ورشة العمل تضمنت تدريب المقيمين على آليات ومعايير تنفيذ تقييم نهائي لطلاب الصف الثالث بالدبلومات الفنية، مشيراً إلى أن ذلك التقييم يأتي في إطار تطبيق منظومة الجدارات الحديث المطبق منذ عام 2019 حيث يتم التقييم من قبل 2 خبراء من التربية والتعليم وفقاً للتخصص ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) إلى جانب مقيم من خبراء سوق العمل.

وأكد الدكتور صفوت جارح، على أنه يتم تقييم بعض من المهارات العلمية والعملية للطلاب، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مؤكداً على إن التعليم الفني يلقى اهتماماً بالغاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعد هذه الفترة حقبة ذهبية للتعليم الفني، إذ صارت الشهادة تمنح للطالب وفق مهاراته العملية، وإجادته لتنفيذ ما تعلمه بالفعل، وهذا ما يعرف بمنظومة الجدارات.

وكان قد عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إجتماعاً بموجهي عموم الأنشطة التربوية بحضور مدير عام الشئون التنفيذية هشام عبد الستار محمود، ومدير عام الشئون المالية والإدارية سعيد محمد سعيد، لمناقشة خطط شهر رمضان المبارك والأنشطة بالمدارس طوال الشهر الكريم، وخلال اللقاء مع موجهى عموم الأنشطة بالأقصر، وجه الدكتور صفوت جارح، بضرورة استمرارية تفعيل الأنشطة خلال شهر رمضان وعدم إتاحة أي فرصة للتراخي أو التكاسل، كما أوصى بضرورة المتابعة الفعالة للمدارس خلال الشهر الكريم، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.



حضور ورشة عمل التقييم النهائي لمعلمي التعليم التجاري بالأقصر



فعاليات ورشة عمل التقييم النهائي لمعلمي التعليم التجاري بالأقصر