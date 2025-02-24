وكيل الشباب والرياضة تلتقى رئيس وفريق مدربي ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

التقت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين، بديوان عام مديرية الشباب والرياضة برئيس وحدة مكافحة الإدمان بالدقهلية، وعدد من مدربي ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية، بحضور منى جودة، مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، وحسام مصطفى، مدير عام إدارة الأزمات والحد من المخاطر، وعصام علاء سليم، رئيس وحدة مكافحة الإدمان بالدقهلية، وعدد من مدربي ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية.

استعرض عصام علاء سليم آليات العمل للصندوق من خلال التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وعمل الندوات واللقاءات والورش التدريبية لتوعية النشء والشباب بخطورة الإدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع من خلال عمل رسوم تحفيزية تبين أضرار المخدرات على صحة الإنسان، وكذلك عمل عروض مسرحية تكون أكثر تأثيرا في عقول النشء والشباب.

أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال اللقاء مع رئيس وحدة مكافحة الإدمان بالدقهلية، وفريق مدربي ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية على أهمية التوعية بخطورة المخدرات والإدمان بمراكز الشباب من خلال نموذج تعافى من الإدمان، ويقوم بشرح تجربته مع المخدرات، وكيف تعافى بفضل برامج صندوق مكافحة المخدرات بالدقهلية، وكيف أن ممارسة الرياضة تجنب النشء والشباب الوقوع تحت تأثير المخدرات، مع نشر ثقافة الوعي وعمل إعلانات خاصة بالتوعية تلصق داخل مراكز الشباب.

وفي سياق متصل قام فريق مدربي ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية بحملة وقائية لتوعية موظفي مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ضمن الفعاليات التوعوية والوقائية في المصالح الحكومية، وتنفيذ ندوة توعية للموظفين، والمرور على باقي الموظفين في المكاتب لتوصيل معلومات وقائية لهم، كما تم تعريفهم بقانون 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات في إطار التوعية بمخاطر التدخين، والمخدرات، وتعريفهم بالخط الساخن 16023، للعلاج بالمجان وفي سريه تامة.

يأتي اللقاء وحملة التوعية لفريق مدربي ومتطوعي صندوق مكافحة، وعلاج الإدمان في ظل حملة أنت أقوى من المخدرات في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومحافظة الدقهلية في إدارة التنمية البشرية، وصندوق الإدمان التابع لمجلس الوزراء، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة.