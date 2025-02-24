وكيل الأزهر يتفقد تصفيات مسابقة الأزهر للقرآن الكريم ويشيد بمستوى المشاركين

كتب ـ لؤى على

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم، التي تُعقد حاليًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، ويشارك في تصفيات اليوم المتسابقين من محافظات الجيزة، والفيوم، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والإسكندرية.

وأشاد وكيل الأزهر بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الطلاب المتسابقون في مختلف مستويات المسابقة، مؤكدًا أن هذه المسابقة تمثل نموذجًا حيًا لاختبارات الجهد والجدية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وأشار إلى أن هذه التصفيات تأتي ضمن سعي الأزهر الشريف لرعاية على كتاب الله وتطوير آليات تقييم حفظته وتشجيعهم على مواصلة تحصيلهم العلمي.

كما أثنى وكيل الأزهر على دور معلمي القرآن الكريم في تكوين جيل جديد من الحفاظ الذين سيحملون كتاب الله في صدورهم ويعززون مكانته في المجتمع، موضحًا أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا خاصًا بجميع المجالات العلمية والدينية، ويمضي قدمًا في تنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز الثقافة القرآنية لدى الشباب؛ وقد رافق وكيل الأزهر، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، وفضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، وفضيلة الشيخ حسن عبد النبي حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وتستمر التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم حتى الخميس المقبل، بمشاركة 958 طالبًا من مختلف أنحاء الجمهورية، ممن حصلوا على المراتب العشر الأولى في التصفيات التمهيدية، وسط إشراف لجنة مراجعة المصحف، وكبار المحفظين وعلماء القراءات بالأزهر.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على رعاية حفظة القرآن الكريم، وتكريم الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم وتعزيز القيم الدينية الإسلامية في المجتمع، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الطلاب في الحفظ والتجويد، ودعم المتميزين وتحفيزهم على الحفظ والتبحر في علوم القرآن، وتتميز هذه التصفيات بمستوى تنافسي عالٍ، يعكس جودة التحفيظ في المعاهد الأزهرية والاهتمام الكبير بإعداد جيل متقن للقرآن علمًا وعملاً.