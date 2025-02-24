وزير الخارجية التركى يؤكد رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزة

أنقرة (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية التركى هاكان فيدان رفض بلاده لأية خطوات من شأنها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة .

وشدد فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في أنقرة اليوم الاثنين، على ضرورة استمرارية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة وقف العمليات في الضفة الغربية.

وطالب بتوحيد الجهود الدولية لحماية الأراضي الفلسطينية، موضحا أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم هو الحل الدبلوماسي .

وفيما يتعلق بالشأن السوري ..قال فيدان إن الشعب السوري يسعى إلى الاستقرار والأمن، وتركيا تقف إلى جانبه، مشيرا إلى أن تركيا وروسيا تؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واستقلالها وسيادتها .

وأضاف أن تركيا تدعم التصدي لأية حركات انفصالية في سوريا ولا يجب أن يدور الحديث حول وجود منظمات إرهابية بسوريا .

وحول الحرب في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ترغب في أن تعيش روسيا وأوكرانيا في سلام وهدوء ، ولا بد من وقف الحرب مباشرة وبشكل سريع، مشيرا إلى أنها أزمة متعددة الاتجاهات ويجب أن يتم حلها على أساس ثابت ، مؤكدا أن تركيا منذ الأيام الأولى للحرب تدعم الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة.

وأشار فيدان إلى أنه تبادل مع نظيره الروسي وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والسياحة والسياسة والاقتصاد.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن لقاءه مع نظيره التركي هاكان فيدان تناول موضوعات واسعة إقليمية ودولية، وجرى مناقشة الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ كل الخطوات لتنفيذ الهدنة وإعادة جميع المحتجزين وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي ستتعايش مع إسرائيل في سلام.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي بأنقرة اليوم الاثنين، إنه على الرغم من التوترات على الساحة الدولية، تمضي المحادثات والعلاقات الروسية التركية قدما وبشكل إيجابي، ونتبادل العلاقات ونتعاون على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن اللقاء تناول التعاون في مجال الطاقة والإمكانات الكبيرة في القطاع المالي المصرفي، والتعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة، والعمل المشترك لتنفيذ مشروعات استراتيجية كإتمام العمل على محطة طاقة نووية ووضع أسس في هذا المجال.

وفيما يتعلق بتعزيز أمن الغاز التركي، أوضح لافروف أنه يتم العمل على هذا الملف للحيلولة دون أي استفزازات من جانب النظام الأوكراني الذي يحاول بطرق إرهابية تقويض عمل منشآت الطاقة بما في ذلك أنابيب النفط والغاز، وهذا مهم بالنسبة لتركيا لإيصال مصادر الطاقة الروسية عبر تركيا إلى المستهلكين، ولذا فإن أية أعمال إرهابية لا تؤثر فقط على إمدادات الغاز، وإنما تؤثر أيضا على أسعار الغاز في السوق العالمي.

وأضاف وزير خارجية روسيا إلى أنه أطلع الجانب التركي على المحادثات الروسية الأمريكية التي جرت بالرياض وتم تقييمها بشكل إيجابي يقود إلى التوصل إلى حوار طبيعي، مؤكدا أنه بالرغم من أن هناك الكثير من المسائل العالقة إلا أنه دون الحوار لن نحل المسائل، لذلك يجب الاستمرار الاتصالات مع الشركاء الأمريكيين، وهناك اتفاقات بهذا الشأن.