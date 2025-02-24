وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى 2025.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مد فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2025 حتى نهاية الشهر المقبل، وذلك تزامنًا مع فترة الأعياد، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين بتخفيضات حقيقية.

وكان الأوكازيون الشتوي قد بدأ في 3 فبراير 2025، وكان مقررًا أن يستمر لمدة شهر حتى 3 مارس. ومع التمديد الجديد، ستتاح الفرصة للمحال التجارية والمستهلكين للاستفادة من التخفيضات لفترة أطول ويشارك في الأوكازيون عدد كبير من المحال التجارية المتنوعة، بما في ذلك محال بيع الملابس، الأدوات المنزلية، ومحال بيع الجلود مثل الأحذية والحقائب، وتصل نسبة التخفيضات في بعض المحال إلى 70%، مما يتيح للمستهلكين الحصول على سلع ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.

وجاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية معرض اهلا رمضان 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بميدان السواح برفقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،حيث يقام على مساحة كبيرة ويتميز المعرض في طريقة عرض المنتجات الغذائية على غرار المتاجر العالمية وارتداء العاملين اليونيفورم وتوفر الوزارة جميع المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتضمن عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة وكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات ،حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هذا العام على توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة تصل الى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



جانب من تفقد وزير التموين الأوكازيون الشتوى



وزير التموين يتفقد الأوكازيون الشتوى