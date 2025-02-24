وزير التموين يفتتح معرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية مساء اليوم

كتب مدحت وهبة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية من تجهيزات أكبر معرض من مبادرة "أهلا رمضان" 2025 للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث تنظمه الشركة بميدان السواح بمحافظة القاهرة لتوفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة وياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر معارض أهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين .



تجهيزات أكبر معرض من مبادرة "أهلا رمضان" 2025

ويفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية معرض الشركة القابضة للصناعات لغذائية التابعة للوزارة مساء اليوم الإثنين بعدما كان مقرر الافتتاح غدا الثلاثاء بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث يقام على مساحة كبيرة ويتميز المعرض في طريقة عرض المنتجات الغذائية على غرار المتاجر العالمية وارتداء العاملين اليونيفورم.

ويتضمن المعرض عدة أجنحة لعرض اللحوم الطازجة وكافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات، حيث حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هذا العام على توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية بأعلى جودة وبأسعار مخفضة تصل الى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية .



توفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية من منتجات غذائية